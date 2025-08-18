كتب - يوسف محمد:

كشف ويلفريد نانسي المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، سبب غياب المهاجم الفلسطيني الجديد بالفريق وسام أبو علي عن مباراة تورونتو الماضية في الدوري الأمريكي.

وقال نانسي في تصريحات نقلتها صحيفة "The Columbus Dispatch" الأمريكية: "وسام أبو علي جاء إلى الفريق وهو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، لكنها ليست إصابة قوية".

وأضاف: "وسام لن يكون مع الفريق خلال الأسبوع الجاري، سننتظر لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى 10 أيام أو 15 يوما أو أكثر للمشاركة مع الفريق ولكني لا أعلم هذا الأمر".

وكان وسام أبو علي انتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من النادي الأهلي مقابل 7.5 مليون يورو.

وشارك أبو علي رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام إلى الفريق في يناير 2024 قادما من فريق سيريس السويدي، في 60 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج