الفلسطيني سليم بركة: رفضت الدوري المصري.. والكرة الإماراتية تطورت
كتب - محمد القرش:
كشف الفلسطيني سليم بركة لاعب نادي العربي الإماراتي، أنه رفض عرضا رسميا من أحد الفرق بالدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وقال سليم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تلقيت عرضا رسميا من أحد فرق الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".
وأضاف: "فضلت استكمال مشواري في الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وتحديدا من نادي العربي".
واختتم الفلسطيني: "الدوري الإماراتي تطور كثيرا خلال الفترة الماضية، بفضل جهود القائمين على الرياضية الإماراتية".
