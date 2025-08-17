مباريات الأمس
الفلسطيني سليم بركة: رفضت الدوري المصري.. والكرة الإماراتية تطورت

11:18 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

كشف الفلسطيني سليم بركة لاعب نادي العربي الإماراتي، أنه رفض عرضا رسميا من أحد الفرق بالدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال سليم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تلقيت عرضا رسميا من أحد فرق الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وأضاف: "فضلت استكمال مشواري في الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وتحديدا من نادي العربي".

واختتم الفلسطيني: "الدوري الإماراتي تطور كثيرا خلال الفترة الماضية، بفضل جهود القائمين على الرياضية الإماراتية".

