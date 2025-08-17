مباريات الأمس
بيان عاجل من الدوري الإنجليزي بسبب إلغاء هدف كريستال ضد تشيلسي

06:56 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

أصدر الدوري الإنجليزي بيانا رسميا بشأن إلغاء هدف إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس في مرمى تشيلسي، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

وكان إيزي سجل هدفه في مرمى تشيلسي عن طريق ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 13، بعد أن اصطدمت الكرة بحائط دفاع تشيلسي.

ونشر الحساب الرسمي لمركز مباريات الدوري الممتاز عبر منصة "إكس" توضيحا للحالة التحكيمية الجدلية، جاء كالتالي: "بعد مراجعة تقنية الفيديو، ألغى الحكم القرار الأصلي بالهدف لصالح كريستال بالاس".

وأضاف: "إعلان الحكم: "بعد المراجعة، كان اللاعب رقم ستة على بُعد أقل من متر واحد من الحائط عند تسديد الكرة. لذا، تُحتسب ركلة حرة غير مباشرة وهدف ملغي".

يُذكر أن مباراة تشيلسي وكريستال بالاس انتهت بالتعادل السلبي 0-0، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد كريستال بالاس تشيلسي مباراة تشيلسي كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي هدف إيبيريتشي إيزي
