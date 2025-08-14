كتب - نهى خورشيد

تمتلئ كرة القدم لحظات تتجاوز حدود المهارة والتكتيك، فهى لا تقتصر على الأهداف والبطولات، بل تمتد أحياناً إلى مواقف درامية خلف الكواليس، تصل إلى رفض بعض النجوم اللعب أو التدريب مع أنديتهم.

وقد يدفع النجوم لاتخاذ قرار الرحيل أو تمثيل قميص فريق معين خلافات إدارية أو صدامات فنية أو طموحات مهنية، تترك أثراً عميقاً في مسيرة اللاعب وتاريخ النادي.

وفيما يلي، يعرض "مصراوي" في السطور التالية 12 واقعة شهيرة لنجوم أثاروا الجدل بغيابهم عن المستطيل الأخضر…

1- أبلغ ألكسندر إيساك ناديه نيوكاسل يونايتد بأنه لن يلعب مجدداً لإجبار الإدارة على الموافقة على انتقاله إلى ليفربول، ومع تعثر المفاوضات، رفض المشاركة في التدريبات.

2- خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في 2011، رفض كارلوس تيفيز نجم السماوي في ذلك الوقت الدخول عندما استدعاه المدرب روبرتو مانشيني، ليتم إيقافه.

وبعد فترة من خوضه التدريبات بشكل منفرد، عاد إلى الأرجنتين، وبعد أشهر، قدم اعتذاراً وعاد للفريق ليسهم في تحقيق أول لقب دوري في تاريخ النادي.

3- في أكتوبر 2022، رفض كريستيانو رونالدو خلال تواجده في صفوف مانشستر يونايتد الدخول كبديل أمام توتنهام، وغادر الملعب قبل صافرة النهاية، ما أدى إلى إيقافه ومنعه من التدريب مع الفريق، لرحيل بعد ذلك عن أولد ترافورد.

4- بعد تلقيه رسالة من المدرب أنطونيو كونتي بأنه خارج حساباته، رفض دييجو كوستا لاعب تشيلسي سابقاً العودة من إجازته في البرازيل، رغم أوامر النادي، ليكلفه ذلك التعرض لغرامات مالية، ولم يلعب مجدداً مع البلوز قبل أن يعود إلى أتلتيكو مدريد.

5- في 2015، رفض رحيم سترلينج المشاركة في جولة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد، مع تزايد الشائعات حول انتقاله إلى مانشستر سيتي، خاصة وأنه ادعى المرض في ذلك الوقت وتغيب عن عدة تدريبات أثناء المفاوضات، قبل أن يتم انتقاله إلى السيتي.

6- رفض بول سكولز اللعب مع اليونايتد في مباراة كأس الرابطة أمام أرسنال بعد جلوسه احتياطياً في اللقاء السابق، ليعترف بعدها بأنه كان مخطئاً وتصرف باندفاع، لكنه لم يهرب من العقوبة إذ فرض عليه السير أليكس فيرجسون غرامة بخصم راتبه أسبوعين.

7- في 2010، رفض خافيير ماسكيرانو نجم ليفربول سابقاً اللعب أمام مانشستر سيتي بعدما منعت إدارة الريدز انتقاله إلى برشلونة.

شعر اللاعب الأرجنتيني في ذلك الوقت بالخيانة، مؤكداً أن النادي أخل بوعده بالسماح له بالمغادرة لأسباب عائلية، وبعد فترة من الاحتجاج حصل على الانتقال.

8- رفض نابي كيتا الصعود إلى حافلة فيردر بريمن بعد علمه بعدم مشاركته أساسياً أمام باير ليفركوزن، ليتم إيقافه حتى نهاية الموسم، وفرض عليه غرامة، ومنعه من مرافقة الفريق الأول، لتنتهي العلاقة بين الطرفين فيما بعد.

9- بعد اهتمام مانشستر يونايتد، دخل ماركوس روخو في إضراب لإجبار سبورتينغ لشبونة على الموافقة على انتقاله ممتنعاً عن خوض التدريبات.

10- كان سيباستيان سكيلاتشي مرشحاً للبدء أساسياً في مباراة التأهل لدوري أبطال أوروبا بين إشبيلية وسبورتينج براجا، لكنه انسحب قبل انطلاقها، لعدم رغبته في فقدان فرصة المشاركة في البطولة إذا انتقل بعدها إلى أرسنال.

11- اتهم تشيلسي لاعبه ويليام جالاس برفض اللعب، وحتى بتهديده بتسجيل أهداف في مرماه إذا تم إشراكه، وذلك بعدما قاطع المدافع الفرنسي فترة الإعداد للموسم ورفض الانضمام للفريق للضغط من أجل الرحيل إلى أرسنال.

12- رفض آرون رامسديل التدريب أو اللعب بعدما رفض شيفيلد يونايتد عدة عروض لشرائه، الأمر الذي أصابه بخيبة أمل بسبب وعود لم تتحقق بشأن انتقاله، وتغيب عن حصتين تدريبيتين، وأبلغ المدرب أنه لن يشارك ضد وست بروميتش، لينهى بعدها قبل إحدى المباريات انتقاله إلى أرسنال.