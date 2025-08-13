متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فريولي" بمدينة أوديني الإيطالية.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا، وارن زائير إيمري، ديزيري دوي

خط الهجوم: برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، كيفين دانسو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جواو بالينيا، بابي ماتار سار

خط الهجوم: محمد قدوس، ريتشارلسون

أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: تسديدة من كفاراتسيخيليا مرت بجوار القائم.

الدقيقة 18: رأسية من لاعب توتنهام ولكنها تمر أعلى مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 20: عرضية خطيرة من لاعب توتنهام ولكنها تمر دون متابعة من أحد.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من ريتشارلسون لاعب توتنهام ولكن يتصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 32: عرضية من دوي لاعب باريس سان جيرمان ولكن تصدى لها حارس مرمى توتنهام بسهولة.

الدقيقة 39: دي بيك يحرز الهدف الأول لتوتنهام في مرمى باريس سان جيرمان.