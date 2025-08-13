مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

65 86
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

0 0
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان ضد توتنهام.. 0-1

09:50 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (3)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (4)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (5)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (7)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (8)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (2)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (10)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (12)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره توتنهام الإنجليزي اليوم، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "فريولي" بمدينة أوديني الإيطالية.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا، وارن زائير إيمري، ديزيري دوي

خط الهجوم: برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، كيفين دانسو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جواو بالينيا، بابي ماتار سار

خط الهجوم: محمد قدوس، ريتشارلسون

أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: تسديدة من كفاراتسيخيليا مرت بجوار القائم.

الدقيقة 18: رأسية من لاعب توتنهام ولكنها تمر أعلى مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 20: عرضية خطيرة من لاعب توتنهام ولكنها تمر دون متابعة من أحد.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من ريتشارلسون لاعب توتنهام ولكن يتصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان.

الدقيقة 32: عرضية من دوي لاعب باريس سان جيرمان ولكن تصدى لها حارس مرمى توتنهام بسهولة.

الدقيقة 39: دي بيك يحرز الهدف الأول لتوتنهام في مرمى باريس سان جيرمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان وتوتنهام كأس السوبر الأوروبي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام توتنهام وباريس سان جيرمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة