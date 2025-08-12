كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيله عن الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرص حارس المرمى الإيطالي، على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق الباريسي، بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب دوناروما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إلى جماهير باريس المميزة، منذ اليوم الأول لانضمامي، بذلت قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، لكسب مكاني والدفاع عن مرمى باريس سان جيرمان".

وأضاف: "للأسف، قرر أحدهم أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءًا من الفريق والمساهمة في نجاحه، أشعر بخيبة أمل وإحباط، أتمنى أن تتاح لي فرصة النظر في عيون الجماهير في ملعب بارك دي برانس مرة أخرى وأقول لهم وداعًا كما ينبغي، وإن لم يحدث ذلك، أريدكم أن تعلموا أن دعمكم ومودتكم تعني لي الكثير ولن أنساه أبدًا".

وتابع: "سأحمل دائمًا ذكرى كل المشاعر، والليالي الساحرة وذكراكم، أنتم الذين جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي، إلى زملائي في الفريق، عائلتي الثانية، شكرًا لكم على كل معركة، كل ضحكة، كل لحظة شاركناها، ستبقون دائمًا إخوتي".

واختتم دوناروما: "لقد كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفًا عظيمًا، شكرًا لكم يا باريس".

وكان الحارس الإيطالي، انضم إلى فريق باريس سان جيرمان في يوليو 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي ميلان الإيطالي.

وشارك الحارس الإيطالي رفقة الفريق الفرنسي، منذ عام 2021 في 161 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 156 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 56 مباراة.

