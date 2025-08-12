30 قيراطًا من الألماس.. كم يبلغ سعر خاتم زواج رونالدو من جورجينا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اسم جورجينا رودريجيز، حبيبة النجم البرتغالي وقائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو، حديث الوسط الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد انتشار أنباء عن زواجهما عقب علاقة عاطفية دامت 9 أعوام.

هذه الأنباء جاءت بعد أن نشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام مجموعة من الصور، ظهرت في إحداها وهي تمسك بيد رونالدو، بينما يزين إصبعها خاتم زواج فاخر، وعلقت على الصورة بعبارة: "نعم، أوافق.. في هذا وفي كل حياتي"، في إشارة واضحة إلى قبولها عرض الزواج من النجم البرتغالي.

المنشور الذي شاركته جورجينا لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة واسعة من التفاعل بين متابعيها ومحبي رونالدو حول العالم، حيث اعتبره الكثيرون إعلانًا رسميًا عن خطوة طال انتظارها من الثنائي الشهير.

وزادت جورجينا من إثارة الجدل والتكهنات بعدما نشرت صورة مقربة لخاتم مصنوع من الألماس البراق.

حيث خطف خاتم الزواج الذي ارتدته جورجينا الأضواء بشكل لافت، بعدما سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تصميمه الفاخر وقيمته المرتفعة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الخاتم يضم 30 قيراطًا من الألماس النقي، ما يجعله من بين المجوهرات النادرة والفاخرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الخاتم تتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، فيما ذكرت تقارير أخرى أن سعره قد يتراوح بين 3 و5 ملايين دولار أمريكي، ليكون واحدًا من أغلى خواتم الزواج التي ظهرت في عالم الرياضة والمشاهير مؤخرًا.

