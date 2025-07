القاهرة - مصراوي

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفين في مرمى بوروسيا دورتموند خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز هدفي الريال كل من جونزالو جارسيا في الدقيقة 10، وفران جارسيا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ومع استمرار الفوز، يضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق باريس سان جيرمان، الذي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID!



The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪️⚡️ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT