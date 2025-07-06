كأس العالم للأندية 2025

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فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

12:11 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    دقيقة حداد على جوتا في تدريبات ريال مدريد
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    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
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    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد2
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القاهرة - مصراوي

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفين في مرمى بوروسيا دورتموند خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز هدفي الريال كل من جونزالو جارسيا في الدقيقة 10، وفران جارسيا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ومع استمرار الفوز، يضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق باريس سان جيرمان، الذي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

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نتيجة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند فيديو أهداف ريال مدريد وبوروسيا دورتموند كأس العالم للأندية 2025
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