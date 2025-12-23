مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:15

ناساف كارشي

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة حمدي ومصطفى محمد

كتب : هند عواد

07:17 م 23/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 4 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
  • عرض 4 صورة
    محمد حمدي

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل إصابة ثنائي الفراعنة محمد حمدي ومصطفى محمد، والتي تعرضا لها خلال مباراة زيمبابوي.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال محمد أبو العلا، في بيان رسمي، إن الأشعة أظهر إصابة محمد حمدي بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، فيما يعاني مصطفى محمد من كدمة في الكاحل.

وأشار أبو العلا إلى أنه يتم تجهيز مصطفي محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جميع المباريات

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

