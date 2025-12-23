منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة حمدي ومصطفى محمد

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل إصابة ثنائي الفراعنة محمد حمدي ومصطفى محمد، والتي تعرضا لها خلال مباراة زيمبابوي.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال محمد أبو العلا، في بيان رسمي، إن الأشعة أظهر إصابة محمد حمدي بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، فيما يعاني مصطفى محمد من كدمة في الكاحل.

وأشار أبو العلا إلى أنه يتم تجهيز مصطفي محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

