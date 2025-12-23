7 متهمين وأسلحة بيضاء وشوم.. تفاصيل خناقة دمياط

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول لمشاجرة باستخدام أسلحة بيضاء بدمياط والزعم بكون أحد أطرافها فرد شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 نوفمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص أحدهم مصاب بجرح بالرأس وطرف ثان 4 أشخاص "أحدهم خفير نظامى" 3 منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة؛ لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – 2 عصا خشبية) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس الطرف الأول.