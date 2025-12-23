وقع الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء بمقر دار الإفتاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى محو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي، ومواجهة كافة أشكال الغزو الثقافي والفكري التي تستهدف الهوية الوطنية.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية التكامل بين وزارة التربية والتعليم ودار الإفتاء، باعتباره ركيزة أساسية في حماية النشء من الأفكار الهدامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر، بما يسهم في دعم الأمن الفكري وترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

وتشمل أهداف التعاون إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية والأنشطة المصاحبة، وفق آليات الوزارة المختصة بالمناهج التعليمية، بما يناسب مختلف المراحل العمرية، كما يتضمن تدريب المعلمين والموجهين وإخصائيي الأنشطة على مهارات الحوار، ومواجهة الشبهات، والتعامل مع الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، عبر مركز التدريب التابع لدار الإفتاء.

ويشمل التعاون أيضًا إطلاق حملات مشتركة لمحو الأمية الدينية، ودعم مراكز التعليم الأساسي، وإنتاج برامج ومحتوى ثقافي وفني يدعم الهوية والقيم الإيجابية، بالتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، وسيتم تنظيم مسابقات توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين والإخصائيين، مع تقديم جوائز للفائزين لتشجيع الاهتمام بالقضايا الوطنية ذات الأولوية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري، من خلال شراكات فاعلة تدعم الجهود الوطنية لنشر الوعي الصحيح وتعزيز الاستقرار الفكري.

