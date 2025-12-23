بالفيديو.. حكاية أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية 2025

غرفة الفار مع نعمة رشاد| 4 حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة مصر وزيمبابوي

منتخب السنغال يستهل مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

يستضيف ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة"، أولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا بين السنغال وبوتسوانا.

وتصل سعة ملعب "ابن بطوطة" إلى 68 ألف متفرج، ويتميز بقربه من مطار ابن بطوطة الدولي، وقبل انطلاق البطولة خضع لعمليات تجديد خاصة بالملعب ومنصات الإعلام.

ويستضيف ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة"، 3 مباريات من المجموعة الرابعة، إذ بعد مباراة اليوم، يستضيف لقاء الكونغو الديمقراطية وبنين، كما يحتضن دور ثمن النهائي وربع النهائي، وإحدى مباراتي نصف النهائي.

وتم افتتاح ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة" مؤخرا ليشتمل على معايير "فيفا 2030"، ويعتبر أكبر ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وصممت مقاعد ملعب طنجة الكبير باللونين الأبيض والأزرق، لتتماشى مع الهوية البصرية للمدينة، ويوجد 3 مستويات من المدرجات، سفلي ووسطى وعلوية، إضافة إلى منصة خاصة بالضيافة "VIP" و "VVIP".

وصممت أرضية الملعب باستخدام التكنولوجيا المتطورة، إذ أنها تجمع بين العشب الطبيعي والألياف الاصطناعية، والتي تضمن التعافي السريع للعشب طوال العام، كما يوجد بالملعب نظام شفط مياه متطور ومزدوج الاتجاه.

ووفقا لموقع " snrtnews"، يعتبر سقف الملعب ثاني أكبر سقف لملعب في العالم، بعد سقف ملعب ماراكانا في البرازيل، وتم تركيبه في زمن قياسي باستعمال تقنيات تراعي الظروف المناخية لطنجة.