أوكرانيا تؤكد انسحاب قواتها من مدينة سيفيرسك بدونيتسك

كتب : مصراوي

08:12 م 23/12/2025

الجيش الأوكراني

(د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك الواقعة شرقي البلاد.

وأفادت هيئة الأركان العامة، في بيان على فيسبوك اليوم الثلاثاء، بأن القتال العنيف استمر في منطقة سيفيرسك، لكن البيان أكد على أنه :"من أجل إنقاذ حياة جنودنا والحفاظ على القوة القتالية للوحدات"، تم سحب القوات الأوكرانية.

وقبل بدء الغزو الروسي، كان عدد سكان سيفيرسك يزيد قليلا عن 10 آلاف نسمة، ولوقت طويل، كان خط المواجهة في المنطقة يعتبر مستقرا نسبيا، إلا أن الضغط من القوات الروسية المهاجمة تصاعد مؤخرا.

وتُعتبر مدينة سيفيرسك ذات أهمية استراتيجية لأنها جزء من خط دفاع يحمي آخر منطقة حضرية كبيرة في إقليم دونباس الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية.

بعد سقوط سيفيرسك، يمكن للمهاجمين الروس الآن التقدم أكثر نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

الجيش الأوكراني مدينة سيفيرسك دونيتسك فيسبوك القوات الأوكرانية

