وفاة شقيق حكيم زياش لاعب الوداد المغربي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الوداد الرياضي، في بيان رسمي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وفاة شقيق حكيم زياش لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيانه: "يتقدم نادي الوداد الرياضي بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى لاعبنا حكيم زياش وعائلته الكريمة، على إثر وفاة أخيه المشمول برحمة الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وكان وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، استبعد حكيم زياش من قائمة أسود الأطلس لخوض كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

