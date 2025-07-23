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شخصية مثيرة للجدل.. من هو مدرب منتخب المغرب للسيدات؟

06:11 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب المغرب
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مدرب منتخب المغرب للسيدات
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مدرب منتخب المغرب للسيدات
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مدرب منتخب المغرب للسيدات
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مدرب منتخب المغرب للسيدات
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مع روبياليس
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مع روبياليس
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مع منتخب إسبانيا
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مع منتخب إسبانيا
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا
  • عرض 13 صورة
    خورخي فيلدا مدرب منتخب المغرب للسيدات
  • عرض 13 صورة
    احتفال خورخي فيلدا مع لاعبات المغرب
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كتبت-هند عواد:

بات الإسباني خورخي فيلدا رودريجيز، قريبا من إنجاز تاريخي بوصول منتخب المغرب للسيدات، تحت قيادته، إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح، بحثا عن اللقب الأول في تاريخ المنتخب.

خورخي فيلدا صاحب الـ44 عاما، ولد في مدريد عام 1981، وسبق له شغل منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات، من 2015 حتى 2023، وتمكن من تحقيق لقب كأس العالم للسيدات.

وكان فيلدا لاعبا سابقا في صفوف فرق الشباب في ريال مدريد ورايو فاليكانو ونادي برشلونة ، لكن بعد إصابتين خطيرتين في الركبة عندما كان في السابعة عشرة من عمره، اتجه إلى التدريب بدلا من ذلك.

وتولى دور المدرب المساعد في مستوى WU17 وWU19 لمنتخب إسبانيا، قبل أن يصبح المدير الفني لمنتخب إسبانيا تحت 17 سنة في عام 2009، وهو المنصب الذي شغله لمدة خمس سنوات، وفي 2015 أصبح مدربا للمنتخب الأول.

عقبات في مسيرة خورجي فيلدا

على الرغم من أن فترة فيلدا مع منتخب إسبانيا للسيدات تقترب من العقد، إلا أنها لم تكن خالية من بعض العقبات.

وفي سبتمبر 2022، كتب خمسة عشر لاعبة من لاعبات المنتخب الإسباني رسائل إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يهددون فيها بالاستقالة إذا لم يتم إقالة فيلدا، وفي الرسائل، تحدثت اللاعبات عن تأثير تدريب فيلدا على "حالتهم العاطفية وصحتهم ".

ورد الاتحاد على الرسائل في بيان، مطالبا اللاعبين بالاعتذار لمدربهم، وأضاف البيان أن الاتحاد "لن يسمح للاعبين بالتشكيك في استمرارية المدرب الوطني وجهازه الفني، لأن اتخاذ هذه القرارات لا يدخل في صلاحياتهم".

وجاءت هذه الرسائل بعد وقت قصير من وصول إسبانيا إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2022 ، حيث هزمت أمام إنجلترا .

وتحدث فيلدا في وقت لاحق عن هذه الرسائل، قائلا إنه لم يفكر في الاستقالة. ومع ذلك، اختار فيلدا ثلاثة من اللاعبين الخمسة عشر الذين تمردوا ضده في تشكيلة كأس العالم 2023

وتجاهل الفريق فيلدا أثناء احتفالهم بالوصول إلى النهائي، وفي مباراة النهائي ضد إنجلترا، حقق المنتخب اللقب، وعلى منصات التتويج حدثت واقعة تسببت في إقالة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عندما قبل إحدى اللاعبات في لقطة لقت رواجا حول العالم.

وكان روبياليس قد دعم فيلدا بقوة وتم مكافأته على نجاحه في كأس العالم بعقد جديد قبل أن تظهر الضغوط عليهما في النهاية، وتتم إقالتهما.

وكان فيلدا من بين أولئك الذين اتهمهم موقع "ريليفو" الإسباني، بمحاولة إقناع اللاعبة هيرموسو بالدفاع عن روبياليس علنًا، مع تصاعد الغضب بسبب تصرفاته بعد فوز كأس العالم للسيدات.

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