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عبدالرزاق حمدالله.. قصة حب غير معتادة مع "القطط".. ما القصة؟

11:48 م الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 14 صورة
    قطة عبد الرزاق حمدالله
  • عرض 14 صورة
    نجم المغرب عبد الرزاق حمدالله وقطته
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله رفقة قطته
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله يقبل قطة
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته من تدريبات الاتحاد
  • عرض 14 صورة
    قطة عبد الرزاق حمدالله
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله وقطته
  • عرض 14 صورة
    النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله
  • عرض 14 صورة
    عبد الرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة السعودي
  • عرض 14 صورة
    اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله
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كتب- محمد عبدالهادي:

رغم تألقه داخل المستطيل الأخضر وأرقامه التهديفية التي وضعته ضمن أبرز المهاجمين العرب، خطف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الأنظار مؤخرًا لسبب بعيد عن كرة القدم، وهو عشقه الشديد للقطط، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياته اليومية، وحتى الرياضية.

حمدالله، الذي أعلن مؤخرًا عن انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لم يكن معروفًا فقط بقوته الهجومية، بل بعلاقته الفريدة مع قطته، والتي يصحبها معه إلى التدريبات بشكل دائم.

حياة خاصة برفقة القطة

خلال فترة احترافه في الصين، عاش حمدالله حياة شبه منعزلة، حيث كان يقيم بمفرده في منزله، ووجد في قطته رفيقًا دائمًا، تنقل معها بين المدن، وحرص على قضاء أوقات فراغه برفقتها.

وبلغ اهتمامه بالحيوانات حد زيارة حديقة الحيوان الشهيرة في جوانزهو، حيث كان يعيش حينها، لتقوية علاقته مع هذا العالم.

القطة في ملاعب السعودية

ولم يتغير الأمر بعد انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث واصل النجم المغربي اصطحاب قطته معه إلى مقرات التدريب.

وخلال فترته في نادي الاتحاد، انتشرت صور عديدة لحمدالله وهو يحمل القطة داخل أرضية الملعب، أثناء التدريبات، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير، التي أشادت بعاطفته ووفائه لهذا الكائن الأليف.

وأكد اللاعب في تصريحات اعلامية سابقة، أن سبب حبه للقط يرجع للفترة التي قضاها وحيدًا خلال احترافه، مما بدأ البحث عن ونيس له، وهو ما وجده في مصاحبة القطط.

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