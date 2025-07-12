كتبت-هند عواد:

يحصل أحد الفريقين باريس سان جيرمان الفرنسي أو تشيلسي الإنجليزي، على مكافأة مالية ضخمة، غدا الأحد 13 يوليو، في حالة الفوز بكأس العالم للأندية 2025.

ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحصل الفائز غدا على مبلغ 40 مليون دولار، بخلاف ما حصده الفريق طوال مشواره في البطولة.

حصل كلا المتأهلين للنهائي على 30 مليون دولار لمجرد وصولهما إلى المباراة النهائية للبطولة، إلا أن الفائز لن يكتفي بالجائزة الكبرى المالية والكأس فحسب، بل سيُزيّن قميصه بنجمه بمدة 4 سنوات.

وعلى غرار شارة النجمة التي تُضاف عند الفوز بكأس العالم (في النسخ السابقة)، سيحدث الأمر على مدار السنوات الأربع القادمة.

وكان مانشستر سيتي آخر فريق وضعت تلك النجمة على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية في شكلها السابق في عام 2023.