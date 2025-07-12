كأس العالم للأندية 2025

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لمدة 4 سنوات.. جائزة كبرى للفائز بالمونديال بخلاف المكافأة المالية

04:59 م السبت 12 يوليه 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
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كتبت-هند عواد:

يحصل أحد الفريقين باريس سان جيرمان الفرنسي أو تشيلسي الإنجليزي، على مكافأة مالية ضخمة، غدا الأحد 13 يوليو، في حالة الفوز بكأس العالم للأندية 2025.

ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحصل الفائز غدا على مبلغ 40 مليون دولار، بخلاف ما حصده الفريق طوال مشواره في البطولة.

حصل كلا المتأهلين للنهائي على 30 مليون دولار لمجرد وصولهما إلى المباراة النهائية للبطولة، إلا أن الفائز لن يكتفي بالجائزة الكبرى المالية والكأس فحسب، بل سيُزيّن قميصه بنجمه بمدة 4 سنوات.

مكافأة الفائز بكأس العالم للأندية 2025

وعلى غرار شارة النجمة التي تُضاف عند الفوز بكأس العالم (في النسخ السابقة)، سيحدث الأمر على مدار السنوات الأربع القادمة.

وكان مانشستر سيتي آخر فريق وضعت تلك النجمة على قميصه، بعد فوزه بكأس العالم للأندية في شكلها السابق في عام 2023.

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كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان تشيلسي جائزة ضخمة للفائز بكأس العالم للأندية
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