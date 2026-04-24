الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة

كتب : أحمد العش

06:31 م 24/04/2026
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (2)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (4)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (3)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (6)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (1)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (5)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (7)
    قمة قبرص بحضور الرئيس السيسي (9)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمات الإقليمية والدولية واضحة ولا تقبل اللبس، وفي مقدمتها أن المسار السياسي يظل الخيار الوحيد المقبول للخروج من الأوضاع الراهنة وتحقيق الاستقرار المستدام.

تحذيرات رئاسية من مخاطر التلوث النووي واضطراب سلاسل الإمداد

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ حرية الملاحة البحرية، وضرورة تأمين الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية المستقرة في القانون الدولي، بما يضمن سلامة حركة التجارة العالمية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن التطورات الأخيرة أثبتت بشكل لا يدع مجالًا للشك أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية لم تعد خيارًا بل ضرورة ملحة، داعيًا إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتطبيق شامل وغير انتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات

السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين

الرئيس السيسي: مصر تدين الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة

الرئيس السيسي الشرق ال:أوسط قمة قبرص حرب إيران الأسلحة النووية اجتماع نيقوسيا

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
حوادث وقضايا

10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟