أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمات الإقليمية والدولية واضحة ولا تقبل اللبس، وفي مقدمتها أن المسار السياسي يظل الخيار الوحيد المقبول للخروج من الأوضاع الراهنة وتحقيق الاستقرار المستدام.

تحذيرات رئاسية من مخاطر التلوث النووي واضطراب سلاسل الإمداد

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ حرية الملاحة البحرية، وضرورة تأمين الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية المستقرة في القانون الدولي، بما يضمن سلامة حركة التجارة العالمية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن التطورات الأخيرة أثبتت بشكل لا يدع مجالًا للشك أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية لم تعد خيارًا بل ضرورة ملحة، داعيًا إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتطبيق شامل وغير انتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

