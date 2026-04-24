أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، عن خضوعه للعلاج من "سرطان البروستاتا" بعيدا عن الأضواء، وذلك خلال كشفه نتائج فحصه الطبي السنوي.

تفاصيل التشخيص والعملية الجراحية

أوضح نتنياهو (76 عاما)، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه خضع لعملية جراحية بسبب "تضخم البروستاتا" في ديسمبر 2024، وهي العملية التي أعلنها عنها مكتبه حينها دون ذكر التفاصيل الخبيثة.

وفي أحدث فحص طبي أعقب الجراحة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال، أن الأطباء اكتشفوا "ورما خبيثا" في البروستاتا يقل حجمه عن سنتيمتر واحد.

الحالة الصحية الراهنة والتقارير الطبية

أرفق مكتب رئيس وزراء الاحتلال، رسالتين من أطبائه تؤكدان أن الاكتشاف كان "مبكرا جدا" لآفات صغيرة للغاية، مع عدم وجود أي انتشار للورم، وهو ما أكدته كافة الفحوصات الأخرى "بما لا يدع مجالا للشك".

ومن جانبه، كتب نتنياهو، في منشوره عبر "إكس" قائلا: "الحمد لله، أنا بصحة جيدة.. لقد واجهت مشكلة طبية بسيطة في البروستاتا وتم علاجها بالكامل".

نتنياهو وإيران.. "التكتم الطبي" لكسر الحرب النفسية

وفي سياق متصل، كشف بنيامين نتنياهو، عن خلفيات تأخر صدور تقريره الطبي السنوي، مؤكدا أنه تعمد تأجيل الإعلان الذي كشف عن إصابته بالسرطان لمدة شهرين كاملين، موضحا أن هذا القرار جاء لمنع النظام الإيراني من استخدام حالته الصحية كأداة في "حربه الدعائية" ضده وضد إسرائيل في ظل المواجهة العسكرية المحتدمة.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 - ברוך השם, אני בריא.



2 - אני בכושר גופני מצויין.



3 - הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

يُذكر أنه في ذروة العمليات العسكرية خلال شهر مارس الماضي، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بسلسلة من الشائعات التي زعمت إصابة نتنياهو أو مقتله، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها حينها، وظلت طي الكتمان حتى خروجه اليوم بهذا الإفصاح الطبي.