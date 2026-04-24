مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

قرار قضائي إسباني يكشف حقائق جديدة بشأن حادث وفاة جوتا

كتب : نهي خورشيد

06:22 م 24/04/2026 تعديل في 06:27 م

جوتا وشقيقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات القضائية في إسبانيا عدم وجود أي شبهة جنائية في حادث وفاة لاعب كرة القدم البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا وذلك بعد استكمال التحقيقات ومراجعة كافة الأدلة المتعلقة بالواقعة.


القضاء الإسباني يحسم قضية جوتا


وأوضحت نتائج التحقيق أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أحد إطارات السيارة أثناء محاولة تجاوز مركبة أخرى، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها واصطدامها بالحاجز الوسطى للطريق قبل أن تشتعل فيها النيران.


وأكدت المحكمة العليا في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا، أن الوقائع لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات جنائية.


كما أشارت صحيفة ذا أثليتيك البريطانية إلي أن القضية أغلقت رسمياً في نوفمبر الماضي مع التأكيد على أن هذا القرار لا يمنع أهل الضحايا من اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقهم.


تفاصيل حادث نجم ليفربول وشقيقه


وكان الشقيقان لقيا مصرعهما في الثالث من يوليو عام 2025، إثر حادث وقع على طريق A-52 شمال إسبانيا بالقرب من بلدة سيرناديا، وذلك عقب انحراف سيارتهما من طراز لامبورجيني خلال طريقهما إلى مدينة سانتاندير الساحلية من أجل استقلال عبارة إلى المملكة المتحدة.


وجاءت الرحلة البرية بناءً على توصية طبيب جوتا بعدم السفر جواً بعد خضوعه لعملية جراحية في الرئة خلال الصيف ذاته، وكان أيضاً يستعد للالتحاق بصفوف الريدز استعداداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.


وقبل الحادث بأيام قليلة، احتفل جوتا بزفافه على شريكة حياته روتي كاردوسو في مدينة بورتو البرتغالية.


كواليس جنازة جوتا وأندريه

وأقيمت مراسم جنازة الشقيقين في مدينة جوندومار بحضور عدد كبير من لاعبي ليفربول ونحوم كرة القدم، كما قررت إدارة النادي حجب القميص رقم 20 تخليداً لذكرى جوتا، بجانب مواصلة الجماهير تكريمه من خلال ترديد اسمه في الدقيقة العشرين من كل مباراة على ملعب أنفيلد


والجدير بالذكر أن أندريه سيلفا كان لاعباً محترفاً في صفوف نادي بينفايل أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال، بعد تخرجه من أكاديمية بورتو.

القضاء الإسباني ديوجو جوتا ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل
زووم

أخبار

المزيد

