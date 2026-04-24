يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره كريستال بالاس الإنجليزي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس غدا السبت الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإنجليزي.

ومباراة الغد، ستكون الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول أمام كريستال بالاس، بعدما أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة كريستال بالاس

وحال تكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة الغد، تكون المباراة الرابعة على التوالي الذي يسجل فيها النجم المصري، حينما يبدأ بشكل أساسي رفقة الريدز، ليصبح أول لاعب يسجل في مباريات متتالية حينما يشارك أساسيا بعمر 33 عاما و314 يوما، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق هذا الرقم خلال تواجده مع مان يونايتد.

وفي المقابل، يطمح صلاح لتسجيل هدفه العاشر في مرمى كريستال بالاس، ليصبح الفريق رقم 9 الذي يتمكن النجم المصري، من تسجيل 10 أهداف أو أكثر في شباكه، كثاني أكثر لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في أكبر عدد من الفرق، بعد آلان شيرر الذي سجل 10 أهداف وأكثر في 12 فريقا مختلفا بالمسابقة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة ليفربول في 38 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 55 نقطة جمعهم من 33 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

سكتة قلبية أثناء اللعب.. وفاة لاعب الترجي التونسي السابق