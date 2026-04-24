الرئيس السيسي من قبرص: الأمن العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

كتب : أحمد العش

06:32 م 24/04/2026

الرئيس السيسي في قمة قبرص

أكد عبد الفتاح السيسي، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة بالغة الدقة، في ظل ما تشهده من أزمات وصراعات متلاحقة تهدد استقرار شعوبها وفرص التنمية، مشددًا على أن هذه التحديات لا تقتصر آثارها على دول المنطقة فقط، بل تمتد إلى القارة الأوروبية، بما يعكس وحدة المصير بين ضفتي المتوسط.

تحذيرات رئاسية من مخاطر التلوث النووي واضطراب سلاسل الإمداد

قال الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن مصر تقدر جهود الشركاء الأوروبيين، وتثمن عقد هذا اللقاء في توقيت حساس يتطلب تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف الرئيس السيسي، أن الأزمة الإيرانية ألقت بظلالها السلبية على الوضع الدولي، بما لها من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد، محذرًا من مخاطر التلوث النووي المحتمل.
وأشار"السيسي" إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع، مؤكدًا رفض القاهرة الكامل للهجمات التي طالت بعض الدول العربية، وإدانتها لأي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.
وشدد الرئيس السيسي، على أن أمن الدول العربية يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل لأشقائها في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي.

أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
ممثل تركي يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
