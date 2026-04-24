إعلان

خلاف شقة يتحول لبلاغ كاذب.. سيدة تتهم شقيقها بمحاولة الحرق في مدينة نصر

كتب : صابر المحلاوي

06:20 م 24/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات قيام جارها بمحاولة اقتحام شقتها وإضرام النيران بها بمدينة نصر.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية نشبت بين الشاكية وشقيقها، العامل بمقهى، بسبب خلافات على ملكية الشقة محل سكنهما، وتبادل الطرفان خلالها السباب.

وأوضحت التحريات أن السيدة نشرت المنشور المشار إليه لاحقًا، مدعية تعرضها لمحاولة اعتداء، وهو ما ثبت عدم صحته، كما تبين عدم تعاطي شقيقها للمواد المخدرة.

وبمواجهتها، أقرت باختلاق الواقعة نكاية في شقيقها، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف أسري أخبار الحوادث النيابة العامة وارة الداخلية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

