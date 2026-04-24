كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات قيام جارها بمحاولة اقتحام شقتها وإضرام النيران بها بمدينة نصر.

حقيقة تهديد سيدة بالحرق في مدينة نصر

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية نشبت بين الشاكية وشقيقها، العامل بمقهى، بسبب خلافات على ملكية الشقة محل سكنهما، وتبادل الطرفان خلالها السباب.



وأوضحت التحريات أن السيدة نشرت المنشور المشار إليه لاحقًا، مدعية تعرضها لمحاولة اعتداء، وهو ما ثبت عدم صحته، كما تبين عدم تعاطي شقيقها للمواد المخدرة.



وبمواجهتها، أقرت باختلاق الواقعة نكاية في شقيقها، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.