كتب - يوسف محمد:

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات، بعدما قاد العالمي لتحقيق فوز كبيرا على الهلال بثلاثية في الدوري السعودي.

ونجح رونالدو في تسجيل هدفين اليوم، في مرمى الهلال ليقود النصر لتحقيق الفوز على الهلال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الـ 26 ببطولة الدوري السعودي.

وتمكن رونالدو من التسجيل في مرمى الهلال بالدوري السعودي للمرة الأولى، رافعا عدد أهدافه في مرمى الزعيم إلى 4 أهداف في كافة البطولات، حيث سبق وسجل هدفين، أحدهما في البطولة العربية 2023 والآخر في بطولة كأس السوبر.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، إلى الهدف رقم 21 في صدارة ترتيب الهدافين.

كما أن رونالدو نجح في تسجيل 20 هدف أو أكثر في بطولة الدوري، رفقة الأندية التي شارك معها للموسم الـ 15، خلال مسيرته الكروية.

أرقام رونالدو مع النصر

وكان النجم البرتغالي انضم إلى صفوف النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق مانشستر يونايتد.

ومنذ الانضمام إلى الفريق، شارك النجم البرتغالي رفقة النصر حتى الآن في 98 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 107 هدفا، بواقع تسجيل 88 هدف وتقديم 19 تمريرة حاسمة.

وتوج صاحب ال 39 عاما مع النصر بلقب وحيد، هو لقب البطولة العربية عام 2023.

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