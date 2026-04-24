انخفضت 70 جنيها.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كتب : ميريت نادي

04:03 م 24/04/2026

أسعار الذهب في السوق

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 7040 جنيها بنهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6970 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 70 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا خلال معظم أيام الأسبوع، حيث هبط سعر الأونصة من 4830 دولارا إلى 4682 دولارًا، بتراجع قدرها 148 دولارًا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات يوم السبت نحو 7040 جنيهًا للجرام، ثم تراجع يوم الأحد إلى 7030 جنيهًا.

واستمر الانخفاض يوم الاثنين ليسجل 7020 جنيهًا، قبل أن يهبط مجددا يوم الثلاثاء إلى 6990 جنيهًا.

وواصل التراجع يوم الأربعاء ليسجل 6975 جنيهًا، ثم شهد ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس ليسجل 6980 جنيهًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، انخفض السعر إلى 6970 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب عالميًا نحو 4830 دولارًا للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد، قبل أن يتراجع يوم الاثنين إلى 4804 دولارات.

واستمر الانخفاض يوم الثلاثاء ليسجل 4746 دولارًا، ثم واصل التراجع يوم الأربعاء إلى 4736 دولارًا.

وامتد الهبوط يوم الخميس ليسجل 4723 دولارًا.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، انخفض السعر إلى 4682 دولارًا للأونصة.

