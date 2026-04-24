وزير الحرب الأمريكي لـ"أوروبا وآسيا": انتهى زمن الحماية المجانية

كتب : مصطفى الشاعر

04:08 م 24/04/2026

بيت هيجسيث

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، في رسالة حازمة وجهها لدول أوروبا وآسيا، أن زمن "الحماية المجانية" قد انتهى، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تستمر في تأمين الممرات المائية للحلفاء دون مقابل.

رسائل مباشرة لنظام طهران

وفي رسالة شديدة اللهجة وجهها مباشرة إلى "النظام الإيراني"، أكد هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن الحصار البحري يشتد ساعة تلو الأخرى، مشددا على أن الولايات المتحدة باتت تُمسك تماما بزمام الأمور

وأوضح الوزير الأمريكي، أن الضغط العسكري سيستمر في التصاعد لضمان خنق كافة المسارات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الدولية.

هجوم لاذع على الحرس الثوري

وفي توصيف لافت للقوة العسكرية الإيرانية، أشار هيجسيث إلى أن الجيش الإيراني يعاني من الإنهاك، واصفا الحرس الثوري الإيراني بأنه "تحول إلى مجرد عصابة من القراصنة".

الحصار والخيارات المتاحة

بحسب تصريحات وزير الحرب، فإن الحصار المتنامي اتخذ "بُعدا عالميا" يجعل الوقت يعمل ضد مصلحة إيران، مؤكدا أن واشنطن ليست في عُجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق.

ورغم هذه النبرة التصعيدية، لفت بيت هيجسيث إلى أن طهران لا تزال تملك فرصة لإبرام "اتفاق جدي" إذا اختارت استغلال الفرصة التاريخية المتاحة أمامها الآن، قبل فوات الأوان.

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
السكك الحديدية توضح أسباب تأخيرات قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية"

