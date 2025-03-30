كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم أمس السبت ظهورًا للمحترفين المصريين ولكنه لم يكن سعيدًا بالنسبة لهم؛ فمنهم من خسر مبارياته وآخر لم يشارك واستمر غيابه عن التواجد الأساسي بقميص فريقه.

محمود حسن تريزيجيه

شارك محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا بقميص فريقه الريان أمام مستضيفه الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ولكنه لم يسجل أو يصنع بل تم استبداله بالدقيقة 62 خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه بهدف نظيف.

وتوقف رصيد فريق الريان عقب الخسارة عند النقطة 27 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري.

ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 32 في المركز الرابع.

أحمد عبد القادر

وشارك أحمد عبد القادر أساسيًا كذلك بصفوف فريق قطر أمام نظيره العربي ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورفع التعادل رصيد فريق قطر إلى النقطة 22 في المركز التاسع بجدول المسابقة، فيما رفع العربي رصيده بعد التعادل إلى النقطة 23 في المركز السابع.

حمدي فتحي

وشارك حمدي فتحي كأساسي في مباراة الوكرة ومستضيفه السد؛ إذ فاز الأخير بثلاثية نظيفة بينما تسبب اللاعب المصري بركلة جزاء بالدقيقة 85 أدت للهدف الثاني لأصحاب الأرض.

محمد عبدالمنعم

وشاهد محمد عبد المنعم من على مقاعد البدلاء خسارة فريقه نيس أمام نظيره موناكو بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي.

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