فاز 4-1.. ساحر سوداني يعترف بعمل السحر لأحد الأندية.. ما القصة؟ (فيديو)

دائمًا ما تشتهر كرة القدم الإفريقية باستخدام أنواع متعددة من السحر في الملاعب، وذلك لتحقيق أغراض كثيرة مثل الفوز والإصابات والتأثير على الخصوم.

وأثار الساحر السوداني السابق، حامد آدم، الجدل بعدما كشف عن واقعة مثيرة تتعلق باستخدامه السحر في الكرة السودانية، الهلال والمريخ، حيث اعترف بأنه كان له دور في تحقيق الفوز في مباراة جمعت بين الهلال والمريخ مستعينًا بأعمال السحر قبل المباراة.

وخلال ظهوره في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أعلن آدم توبته وابتعاده عن ممارسة السحر والشعوذة، لكنه كشف أنه في إحدى مباريات ديربي السودان بين الهلال والمريخ لجأ إليه أحد الناديين طلبًا للمساعدة على تحقيق الفوز، وبالفعل قام بوضع طلاسم خاصة كان لها تأثيرها، لينتهي اللقاء بانتصار الفريق المستفيد بنتيجة (4-1).

ورغم إلحاح مقدم البرنامج، عبدالله المديفر، لمعرفة هوية الفريق الذي استفاد من هذه الأعمال، رفض آدم الإفصاح عن اسم النادي، مكتفيًا بالتأكيد على أن الفريق الذي دعمه بالسحر هو من خرج منتصرًا.