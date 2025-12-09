مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف منتخب الأردن في مرمى مصر بكأس العرب

كتب : محمد القرش

05:15 م 09/12/2025

منتخب الأردن ضد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم منتخب الأردن على نظيره المصري، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وسجل محمود أبو حشيش هدف التقدم للأردن في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يسجل محمد أبوزريق الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على نظيره الأردني من أجل التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، حيث يتقدم المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بثنائية دون رد حتى الآن ليرفع نقاطه إلى 4.

ترتيب مجموعة مصر الآن

1. الأردن - 9 نقاط

2. الإمارات - 4 نقاط

3. مصر - نقطتين

4. الكويت - نقطة

اقرأ أيضًا:

بعد تغريدة الغندور.. هل عرض ليفربول صلاح للبيع بـ65 مليون يورو؟

أول رد فعل من صلاح بعد استبعاده من السفر مع ليفربول إلى إيطاليا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر كأس العرب منتخب مصر مباراة مصر ماتش مصر مصر والاردن كاس العرب نتيجه مباراه مصر والاردن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة