فيديو أهداف منتخب الأردن في مرمى مصر بكأس العرب

تقدم منتخب الأردن على نظيره المصري، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وسجل محمود أبو حشيش هدف التقدم للأردن في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يسجل محمد أبوزريق الهدف الثاني في الدقيقة 41.

شووف الهدف |

بعدسة خاصة.. محمد أبو حشيش يمنح الأردن هدف التقدم 1-0 امام منتخب مصر في بطولة كأس العرب قطر2025 #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/iuifBCr7ir — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025

ويحتاج منتخب مصر للفوز على نظيره الأردني من أجل التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، حيث يتقدم المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بثنائية دون رد حتى الآن ليرفع نقاطه إلى 4.

ترتيب مجموعة مصر الآن

1. الأردن - 9 نقاط

2. الإمارات - 4 نقاط

3. مصر - نقطتين

4. الكويت - نقطة

