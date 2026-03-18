"السنغال سيستعيد حقه".. كلود لوروا يهاجم "الكاف": عبث

انتقد المدرب الفرنسي كلود لوروا قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب، واصفًا الخطوة بأنها "عبث" في إدارة الكرة الإفريقية.

وفي تصريحات لقناة "ليكيب" الفرنسية، أعرب لوروا عن دهشته من القرار، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يصل الاتحاد الإفريقي إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة الكاف، بقيادة باتريس موتسيبي، كانت منذ البداية تميل – حسب رأيه – نحو منح اللقب للمنتخب المغربي.

وأضاف أن هناك "كواليس ومناورات" تحيط بالقرار، معتبرًا أن ما جرى يعكس محاولات لحسم اللقب إداريًا، رغم ما حدث على أرض الملعب، مؤكدًا أن القضية لم تُغلق بعد.

منتخب السنغال سيستعيد حقه

وشدد لوروا على أن المنتخب السنغالي سيستعيد حقه في نهاية المطاف، متوقعًا أن يُحسم الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، لافتًا إلى أن "أسود التيرانجا" قد يتوجون باللقب مرتين: الأولى داخل الملعب، والثانية عبر المسار القانوني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي قد يواجه – على حد قوله – تداعيات كبيرة في الفترة المقبلة.