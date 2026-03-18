دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

"السنغال سيستعيد حقه".. كلود لوروا يهاجم "الكاف": عبث

كتب : محمد خيري

11:16 ص 18/03/2026
    كلود لورا
انتقد المدرب الفرنسي كلود لوروا قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب، واصفًا الخطوة بأنها "عبث" في إدارة الكرة الإفريقية.

وفي تصريحات لقناة "ليكيب" الفرنسية، أعرب لوروا عن دهشته من القرار، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يصل الاتحاد الإفريقي إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة الكاف، بقيادة باتريس موتسيبي، كانت منذ البداية تميل – حسب رأيه – نحو منح اللقب للمنتخب المغربي.

وأضاف أن هناك "كواليس ومناورات" تحيط بالقرار، معتبرًا أن ما جرى يعكس محاولات لحسم اللقب إداريًا، رغم ما حدث على أرض الملعب، مؤكدًا أن القضية لم تُغلق بعد.

منتخب السنغال سيستعيد حقه

وشدد لوروا على أن المنتخب السنغالي سيستعيد حقه في نهاية المطاف، متوقعًا أن يُحسم الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، لافتًا إلى أن "أسود التيرانجا" قد يتوجون باللقب مرتين: الأولى داخل الملعب، والثانية عبر المسار القانوني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي قد يواجه – على حد قوله – تداعيات كبيرة في الفترة المقبلة.

كأس الأمم الإفريقية كلود لوروا منتخب السنغال منتخب المغرب

نيابة أمن الدولة العليا تُفرج عن 31 متهمًا محبوسين احتياطيًا (تفاصيل)
نيابة أمن الدولة العليا تُفرج عن 31 متهمًا محبوسين احتياطيًا (تفاصيل)
