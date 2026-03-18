"مهزلة لم يسبق لها مثيل".. حفيظ دراجي يشن هجوما على الاتحاد الأفريقي

علق الجزائري حفيظ دراجي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال، واعتبار المنتخب المغربي بطلا للبطولة.

حفيظ الدراجي ينتقد الاتحاد الأفريقي

كتب الدراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الصدمة.. بعد شهرين من النهائي الذي اكتمل وانتهى بتتويج المنتخب السنغالي فوق الميدان، اعتبرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي المنتخب السنغالي منسحباً من نهائي كأس أمم إفريقيا، وأعلنت فوز المغرب بنتيجة 3-0 وتتويجه بطلاً على الورق".

وأضاف: "مهزلة لم يسبق لها مثيل..غير مسبوق القرار النهائي سيعود لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان".

منتخب المغرب بطلا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، إن لجنة الاستئناف قررت اعتبار السنغال منهزما في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وأصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:

- بقبول الاستئناف المقدم من طرف الاتحاد المغربي، شكلا، وتم تأييد الاستئناف

- تم إلغاء قرار لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"

- خلصت لجنة الاستئناف لـ"الكاف" إلى أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا

- تم تأييد الاحتجاج المقدم من طرف الاتحاد المغربي

- الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، خالف المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا

- تطبيقا للمادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، تم اعتبار منتخب السنغال منهزما في المباراة، مع تسجيل النتيجة بـ 3–0 لصالح المغرب

- تم رفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى

- تم قبول الاستئناف المقدم بخصوص إسماعيل الصيباري لاعب منتخب المغرب جزئيا

- أكدت لجنة الاستئناف لـ"الكاف" أن إسماعيل الصيباري، ارتكب سلوكا غير رياضي، في خرق للمادتين 82 و83(1) من القانون الانضباط ل"الكاف"

- تم تعديل العقوبة المفروضة إسماعيل الصيباري إلى الإيقاف عن مباراتين (2) رسميتين ل"الكاف"، على أن تكون مباراة (1) واحدة موقوفة التنفيذ

- تم إلغاء الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على إسماعيل الصيباري

- قبول الاستئناف المقدم بخصوص حادثة جامعي الكرات جزئيا

- تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بخصوص حادثة جامعي الكرات إلى 50,000 دولار أمريكي.

- رفض الاستئناف المقدم بخصوص التدخل حول منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد OFR/VAR.

- تأكيد الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الاتحاد المغربي بخصوص التدخل حول منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد OFR/VAR

- قبول الاستئناف المقدم بخصوص حادثة "الليزر" جزئيا

- تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص حادثة "الليزر" إلى 10,000 دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. رد فعل إبراهيم دياز بعد إعلان المغرب بطلا لأمم أفريقيا

"السنغال سيستعيد حقه".. كلود لوروا يهاجم "الكاف": عبث



