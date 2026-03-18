بالفيديو.. رد فعل إبراهيم دياز بعد إعلان المغرب بطلا لأمم أفريقيا

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا

احتفل المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بفوز منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2025، خلال وجوده على مقاعد بدلاء مباراة مانشستر سيتي.

ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي

اكتسح ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 5-1 مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة الإياب مساء أمس، على ملعب الاتحاد وانتهت بفوز ريال مدريد، بنتيجة 2-1، وسجل فينيسيوس جونيور هدفي الميرنجي.

رد فعل إبراهيم دياز

ظهر إبراهيم دياز، في مقطع فيديو، على مقاعد البدلاء أثناء تلقيه خبر فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية، واحتفل اللاعب المغربي فور تلقيه الخبر.

لحظة وصول خبر فوز المغرب بكأس افريقيا لبراهيم دياز 😂🤍



pic.twitter.com/GVkRuZ5lca — محمود مجيد (@MMajeedX) March 18, 2026

كاف يسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتبار منتخب السنغال خاسرا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بنتيجة 3-0، لصالح منتخب المغرب، تطبيقا للمادة رقم 84.

