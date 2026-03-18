موعد وصول بعثة أوتوهو إلى مصر لمواجهة الزمالك – خاص

كشف تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو الكونغولي، موعد وصول بعثة فريقه إلى مصر، استعدادا لمواجهة الزمالك، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد وصول بعثة أوتوهو الكونغولي

قال تشارلز إن بعثة فريقه تصل إلى مصر، يوم الخميس المقبل 19 مارس الحالي، أي قبل 3 أيام من مباراة ربع النهائي.

ويكفي التعادل السلبي الزمالك للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بأفضلية الهدف خارج الأرض، لكن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، ستتجه إلى ركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما احتل أوتوهو الكونغولي المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 أهداف.

محمد النني يتحدث عن فوز الجزيرة على حساب خورفكان بالدوري الإماراتي



ممدوح عباس يطالب بزيادة السعة الجماهيرية للزمالك أمام أوتوهو



