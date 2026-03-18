مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

موعد وصول بعثة أوتوهو إلى مصر لمواجهة الزمالك – خاص

كتب : هند عواد

09:00 ص 18/03/2026

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف تشارلز أتيبو، لاعب أوتوهو الكونغولي، موعد وصول بعثة فريقه إلى مصر، استعدادا لمواجهة الزمالك، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو الكونغولي، في السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد وصول بعثة أوتوهو الكونغولي

قال تشارلز إن بعثة فريقه تصل إلى مصر، يوم الخميس المقبل 19 مارس الحالي، أي قبل 3 أيام من مباراة ربع النهائي.

ويكفي التعادل السلبي الزمالك للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بأفضلية الهدف خارج الأرض، لكن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، ستتجه إلى ركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما احتل أوتوهو الكونغولي المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 أهداف.

الكونفدرالية الأفريقية الزمالك أوتوهو الكونغولي

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

دراما و تليفزيون

شئون عربية و دولية

جنة الصائم

شئون عربية و دولية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال