دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

تصعيد قانوني.. أول رد رسمي من الاتحاد السنغالي بعد قرار كاف

كتب : هند عواد

10:17 ص 18/03/2026

احتفال منتخب السنغال (6) (1)

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بيانا رسميا، بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 منه ومنحه للمنتخب المغربي.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتبار منتخب السنغال خاسرا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بنتيجة 3-0، لصالح منتخب المغرب، تطبيقا للمادة رقم 84.

ويمكن الإطلاع على كافة قرارات الاتحاد الأفريقي من هنا.

قرار عاجل من الاتحاد السنغالي لكرة القدم

قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إنه قرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية للتحكيم (TAS)، بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح الفوز في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب.

وأشار الاتحاد السنغالي إلى أنه على أرض الملعب، كان منتخب السنغال قد فاز بنتيجة 1-0 في مباراة قوية ومثيرة، لكن بعد رفض شكوى أولى من قبل اللجنة التأديبية للكاف، تقدّم المغرب بطعن أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف، وعلى عكس التوقعات، حكمت لجنة الاستئناف في النهاية لصالح المغرب، مما أثار موجة غضب في السنغال.

وأوضاف: "وفي بيان رسمي، ندد الاتحاد السنغالي لكرة القدم بما وصفه بـ"قرار غير عادل"، مؤكداً عزمه "الدفاع عن حقوق كرة القدم السنغالية بكل الوسائل القانونية المتاحة"، وترى السلطات الرياضية في البلاد أن مبادئ العدالة الرياضية لم تُحترم".

واختتم الاتحاد السنغالي: "ويُعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية للتحكيم، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات الرياضية الدولية، خطوة جديدة في هذا الملف الذي قد تكون له تداعيات كبيرة على إدارة كرة القدم الأفريقية. وتأمل السنغال في إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف والحصول على اعتراف رسمي بفوزها".

كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال منتخب المغرب

قتلى ودمار واسع.. صور لآثار الهجمات الإيرانية الليلية على إسرائيل
