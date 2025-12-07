إعلان

سيرجيو راموس يعلن رحيله عن مونتيري المكسيكي (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

03:56 م 07/12/2025
أعلن المدافع الإسباني سيرجيو راموس رحيله رسميًا عن فريق مونتيري المكسيكي، بعدما خاض فجر الأحد آخر مباراة له مع الفريق ضمن منافسات بطولة "أبرتورا".

وخسر مونتيري مباراة الإياب أمام تولوكا بنتيجة 3-2، بعدما كان قد فاز ذهابًا 1-0، ليحسم تولوكا التأهل إلى النهائي أمام تيغريس مستفيدًا من أفضلية ترتيبه في الدوري المنتظم.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة: "هذه كانت مباراتي الأخيرة في المكسيك"، في إشارة واضحة إلى نهاية رحلته مع مونتيري.

وكان راموس قد انضم إلى الفريق المكسيكي في فبراير الماضي، ونجح سريعًا في أن يصبح أحد أبرز نجومه، حيث شارك في 27 مباراة عبر بطولتين وسجّل 6 أهداف.

وفي مباراة الوداع، سجل المدافع المخضرم هدفًا من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لقيادة مونتيري نحو التأهل، لتنتهي رحلته القصيرة في المكسيك بهذه المواجهة.

وينتهي عقد راموس مع مونتيري بنهاية العام، ليصبح لاعبًا حرًا في التفاوض مع أي نادٍ، وسط تقارير تشير إلى رغبته في العودة إلى أوروبا لتعزيز فرصه في الانضمام لقائمة منتخب إسبانيا في مونديال 2026، إضافة إلى حديث متكرر من الجماهير حول إمكانية عودته إلى ريال مدريد.

