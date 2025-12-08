إعلان

بينهم صلاح.. أعلى 10 لاعبين كرة قدم دخلا في العالم لعام 2025

كتب : محمد القرش

12:31 ص 08/12/2025
شهدت قائمة أعلى 10 لاعبي كرة القدم دخلا في العالم لعام 2025 حضورا لافتا لنجوم الدوري السعودي، حيث تواجد 3 لاعبين ضمن المراكز العشرة الأولى، في استمرار لنهج دوري روشن في استقطاب الأسماء الكبرى وتعزيز جاذبيته عالميا.

وجاء كريستيانو رونالدو على رأس القائمة بإجمالي 280 مليون دولار، بينما حل زميله في النصر ساديو ماني ضمن المراكز المتقدمة، إلى جانب كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة.

وضمت القائمة أيضا أبرز نجوم الدوريات العالمية، يتقدمهم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وكيليان مبابي مع ريال مدريد، بالإضافة إلى إيرلينج هالاند ومحمد صلاح وفينيسيوس جونيور.

أعلى 10 لاعبين دخلا في العالم

1. كريستيانو رونالدو (النصر) - 280 مليون دولار

2. ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 130 مليون دولار

3. كريم بنزيما (اتحاد جدة) - 104 مليون دولار

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 95 مليون دولار

5. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 80 مليون دولار

6. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 60 مليون دولار

7. محمد صلاح (ليفربول) - 55 مليون دولار

8. ساديو ماني (النصر) - 54 مليون دولار

9. جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 44 مليون دولار

10. لامين يامال (برشلونة) - 43 مليون دولار

