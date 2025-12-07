تونس تحقق الفوز على قطر بثلاثية في بطولة كأس العرب

نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب قطر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وسجل ثنائية نسور قرطاج في اللقاء كل من، محمد علي بن رمضان هدفين في الدقيقتين: "16، 4+90"، ياسين مرياح في الدقيقة 62 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده إلى النقطة رقم 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته، فيما توقف رصيد منتخب قطر عن نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "قطر، فلسطين وسوريا".

وبالرغم من فوز نسور قرطاج على قطر بثلاثية، إلا أن منتخب تونس ودع البطولة رفقة قطر، بعد تعادل فلسطين وسوريا معا، ليضمن الثنائي الصعود معا للدور المقبل.

