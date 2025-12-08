أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد توديع تونس بطولة كأس العرب

كشف تقرير عن الوجهة المحتملة للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح حال رحيله عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها مساء يوم أمس الأحد، أن محمد صلاح سيعقد اجتماع وصفته بـ "المصيري" مع إدارة ليفربول بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

موعد كأس أمم أفريقيا 2025 ومن المقرر أن تستضيف دولة المغرب منافسات النسخة المرتقبة من بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المقربة" من محمد صلاح أن اللاعب المصري حال قرر الرحيل عن ليفربول سيكون الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب له بالانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد صلاح لم يشارك في مباراة ليدز مساء السبت التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي ليدلي بتصريحات قوية بعدها.

وقال صلاح إنه محبط كثيرًا مما يحدث معه بالرغم من أنه قدّم الكثير لليفربول:"الجميع رأى ذلك خلال المواسم الماضية خاصة الموسم الماضي ولكن يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة وهناك شخص يريدني أن أتحمل كل اللوم لما يحدث في ليفربول".

وأضاف: "قلت إن علاقتي بسلوت كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني أن أبقى في ليفربول".

وأتم صاحب الـ 33 عامًا تصريحاته قائلاً:"أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر لكان النادي سيحمي لاعبه و لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف، ولا أعرف لماذا يتكرر معي ذلك دائمًا".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

