نائب رئيس نادي اتحاد طنجة يكشف تفاصيل تقديم شكوى ضد الزمالك

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والمتحدث الرسمي باسمه، عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد الزمالك على خلفية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب عبد الحميد معالي.

وأوضح الطالبي في تصريحات تلفزيونية، أن أبواب النادي مفتوحة أمام معالي الذي يعتبر من أبناء اتحاد طنجة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتم التواصل معه حتى الآن بشأن العودة.

وأضاف المسؤول المغربي أن اللاعب لم يتقاض مستحقاته منذ أربعة أشهر، رغم احتفاظه بمعنويات جيدة، مشيراً إلى أن العقد لا يزال قائماً قانونياً وأن فسخه كان من طرف واحد، الأمر الذي دفع النادي إلى اتخاذ خطوة الشكوى.

وتابع الطالبي: "منذ شهر أغسطس لم نحصل على أي مستحقات، وتقدمنا بشكوى رسمية، لا يمكنني الإفصاح عن قيمة المبلغ لأنها مسائل إدارية رسمية".

واختتم بأن اتحاد طنجة يأمل في الوصول إلى حل ودي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الشكوى قدمت بالفعل.