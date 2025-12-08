5 صور لظهور ابنة ميشيل يانكون مع زوجها في بطولة كأس العرب

"نقلاً عن مصادر مقربة".. صحيفة سعودية تكشف عن الوجهة الأقرب لمحمد صلاح

"دقة في التمريرات والكرات الطولية".. ماذا قدم حامد حمدان في مباراة سوريا

أعربت أليسا يانكون ابنة مدرب حراس الأهلي السابق ميشيل يانكون، عن سعادتها الكبيرة بحضورها بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وشاركت أليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال حضورها البطولة، وكتبت: "كأس العرب مجمعنا في قطر والله جميلة".

وظهرت أليسا يانكون مع زوجها رفقة مهاجم الأهلي السابق وسام أبو علي، خلال متابعة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات، يوم السبت الماضي في بطولة كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة منتخب مصر والإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

أقرأ أيضًا:

"نزيف وتهتك وقطع".. مصطفى عبد الرحيم يكشف أسرار إصابته الخطيرة بسبب ميدو

بيراميدز يشكو ثلاثة حكّام للاتحاد المصري