ماذا قدم محمد علي بن رمضان خلال مباراة قطر وتونس في كأس العرب؟

ترك نجم منتخب تونس محمد علي بن رمضان بصمة مميزة خلال مشاركته بالنسخة الجارية من بطولة كأس العرب رغم وداع بلاده للمسابقة مع نهاية دور المجموعات.

نتيجة مباراة تونس وقطر

وفاز منتخب تونس بثلاثية دون رد على حساب نظيره القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات إذ سجل محمد علي بن رمضان الهدف الأول لبلاده.

وسدد بن رمضان كرتين على المرمى واحدة سكنت المرمى والثانية تم التصدي لها من الدفاع، فيما أرسل تمريرتين مفتاحيتين.

ومرر اللاعب المحترف بصفوف الأهلي 34 تمريرة من بينها 28 تمريرة صحيحة بواقع 24 تمريرة في منتصف ملعب الخصم منها 20 تمريرة صحيحة و 10 تمريرات في منتصف ملعبه من بينها 8 تمريرات صحيحة.

وأرسل بن رمضان 4 كرات عرضية من بينها 3 صحيحة فيما قام بمراوغة صحيحة واحدة من أصل 4 بينما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل 9 خاضها.

إحصائيات محمد علي بن رمضان في كأس العرب

وشارك محمد علي بن رمضان بثلاث مباريات بالنسخة الجارية من كأس العرب سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

