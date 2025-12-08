18 صورة ترصد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

أول تعليق من محمد علي بن رمضان بعد توديع تونس بطولة كأس العرب

انطلق أمس الأحد الموافق 7 ديسمبر الجاري، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخاض المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مرانه الأول أمس الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

وحضر مران منتخب مصر، مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة المصري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في النسخة المقبلة ببطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "أنجولا، زيمبابوي وجنوب أفريقيا".

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيواجه منتخب نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

