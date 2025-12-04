ماذا قدم عدي الدباغ في 45 دقيقة مع فلسطين أمام تونس؟

شهدت منافسات الجولة الثانية بالمجوعة الأولى التي أقيمت مساء اليوم الخميس ببطولة كأس العرب ندية كبيرة ونتائج مفاجئة جعلت الجميع في انتظار مباريات الجولة الثالثة لمعرفة من سيحصل على بطاقتي التأهل للدور التالي.

منتخب فلسطين تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره التونسي فيما تعادل المنتخب القطري ـ صاحب الأرض ـ بهدف لمثله مع منتخب سوريا وهي النتائج التي أجّلت حسم المتأهلين للدور التالي حتى نهاية منافسات الجولة الثالثة ـ الأخيرة ـ بدور المجموعات.

منتخب فلسطين يتصدر جدول ترتيب المجموعة بعد نهاية منافسات اليوم برصيد 4 نقاط فيما يحتل المنتخب السوري المركز الثاني بالرصيد ذاته.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث برصيد نقطة الرصيد ذاته الذي يمتلكه منتخب قطر صاحب المركز الرابع.

ويتأهل المنتخب الأول والثاني عن كل مجموعة لمنافسات الدور التالي بكأس العرب.

من يخطف بطاقتي التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025؟

منتخب فلسطين سيلتقي نظيره السوري وهنا إذا تعادل المنتخبين سيصلا للنقطة 5 في حين سيكون أقصى رصيد قد يصله منتخب تونس أو قطر هو 4 نقاط ومن ثمّ يتأهل منتخبا فلسطين وسوريا سويًا.

ولكن حال فوز أحد المنتخبين في مباراة فلسطين و سوريا سيحصد الفائز البطاقة الأولى لدور ربع النهائي وينتظر المنتخب الثاني نتيجة مباراة قطر وتونس.

منتخب فلسطين من المقرر أن يلتقي نظيره السوري عند السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر، كما سيلتقي منتخب قطر نظيره التونسي في التوقيت ذاته.

