مبيعات الأجانب من أذون الخزانة تتخطي 102 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع صافي خروج بنحو 7.7 مليار جنيه.

وعلى نفس الخطى سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع بنحو 102.2 مليار جنيه، وفقا لتقريرالأسبوعي من البورصة المصرية.

تعاملات الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.87 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 188.2 مليون جنيه.

