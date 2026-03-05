إعلان

حقيقة وجود هجرة جماعية من إيران إلى تركيا.. أنقرة تحسم الجدل

كتب : د ب أ

04:49 م 05/03/2026

تركيا

أنقرة

قالت وزارة الدفاع التركية إن المنشورات والتقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود حركة هجرة جماعية من إيران باتجاه الحدود التركية على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية "لا تعكس الحقيقة".

وجاءت التصريحات، التي أوردتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، في رد من جانب مصادر في وزارة الدفاع على أسئلة صحفيين، اليوم الخميس، بعد إحاطة إعلامية قدمها متحدث باسم وزارة الدفاع، زكي أق تورك.

وأكدت المصادر في ردها على أسئلة حول آخر التطورات في إيران، أن "أولوية تركيا تتمثل في وقف الهجمات في المنطقة، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وحل جميع الخلافات بالطرق السلمية"، مضيفة أنه "في هذا الإطار، ندعو الأطراف إلى إنهاء الهجمات في أقرب وقت ممكن وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية".

وفي السياق، نفت المصادر صحة المنشورات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود حركة هجرة جماعية من إيران باتجاه حدود تركيا، على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.

وأوضحت أن المنشورات والأخبار المذكورة "لا تعكس الحقيقة"، مؤكدة تأمين حدود البلاد على مدار الساعة.

