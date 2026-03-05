مباريات الأمس
تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب الحرب على إيران.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:11 م 05/03/2026 تعديل في 05:15 م

دوري روشن السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة الخلود والقادسية، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وكان من المفترض أن يستضيف الخلود نظيره القادسية في مدينة القصيم، قبل أن تقرر الرابطة تأجيل اللقاء بعد إلغاء رحلة الطيران الخاصة بفريق القادسية المتجهة إلى القصيم، وذلك بسبب توقف رحلات الطيران بالمنطقة بعد أحداث الحرب على إيران.

وأوضحت الرابطة، في بيان رسمي، أنه تقرر إعادة جدولة المباراة لتقام يوم السبت 7 مارس 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، واتخاذ ما يلزم لضمان سير المسابقة بما يحقق العدالة والتنظيم الأمثل.

