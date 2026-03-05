إعلان

قطر تعلن التصدي لـ13 صاروخًا باليستيًا و4 مسيّرات إيرانية فوق أراضيها

كتب : مصطفى الشاعر

04:47 م 05/03/2026

صاروخ باليستي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، نجاح قواتها في اعتراض وتدمير 13 صاروخا باليستيا أُطلق من إيران باتجاه قطر، وسط حالة من الاستنفار الأمني والدفاعي لصد الهجمات المتتابعة.

تفاصيل الهجوم الجوي

أكدت الوزارة، في بيان عاجل، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بكفاءة مع الهجوم، مشيرة إلى سقوط صاروخ واحد فقط في المياه الإقليمية القطرية دون وقوع أي إصابات، فيما تم إسقاط 4 طائرات مسيّرة "انتحارية" قبل وصولها إلى أهدافها.

حماية السيادة الوطنية

شددت الدفاع القطرية على أن قواتها المسلحة تمتلك كامل القدرات والإمكانات العسكرية اللازمة لتأمين سيادة الدولة وحماية أراضيها من أي عدوان.

رسالة حزم عسكرية

أوضح البيان أن الدوحة لن تتهاون في الرد بحزم على أي تهديدات خارجية تستهدف أمن واستقرار المواطنين، مؤكدا أن "الحالة الأمنية تحت السيطرة الكاملة ولم تسجل أي خسائر بشرية جراء الهجمات".


يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر الدفاع القطرية الحرس الثوري الإيراني القواعد الأمريكية هجمات على الخليج حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
25صورة من استعدادات "إفطار المطرية" بمشاركة الهلال الأحمر
أخبار وتقارير

25صورة من استعدادات "إفطار المطرية" بمشاركة الهلال الأحمر
الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
فيديوهات رمضان

الفرحة في كل شوارع المطرية .. سفراء ووزراء وأجانب.. الكل جاي يشارك في إفطار
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
رمضان ستايل

لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور