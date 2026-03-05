أعلنت وزارة الدفاع القطرية، نجاح قواتها في اعتراض وتدمير 13 صاروخا باليستيا أُطلق من إيران باتجاه قطر، وسط حالة من الاستنفار الأمني والدفاعي لصد الهجمات المتتابعة.

تفاصيل الهجوم الجوي

أكدت الوزارة، في بيان عاجل، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت بكفاءة مع الهجوم، مشيرة إلى سقوط صاروخ واحد فقط في المياه الإقليمية القطرية دون وقوع أي إصابات، فيما تم إسقاط 4 طائرات مسيّرة "انتحارية" قبل وصولها إلى أهدافها.

حماية السيادة الوطنية

شددت الدفاع القطرية على أن قواتها المسلحة تمتلك كامل القدرات والإمكانات العسكرية اللازمة لتأمين سيادة الدولة وحماية أراضيها من أي عدوان.

رسالة حزم عسكرية

أوضح البيان أن الدوحة لن تتهاون في الرد بحزم على أي تهديدات خارجية تستهدف أمن واستقرار المواطنين، مؤكدا أن "الحالة الأمنية تحت السيطرة الكاملة ولم تسجل أي خسائر بشرية جراء الهجمات".



يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.