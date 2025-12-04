"على طريق أبو تريكة".. احتفال قوي من مدرب منتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس

أعاد النجم الآيفواري يحيى توريه نجم مانشستر سيتي وبرشلونة الأسبق، إشعال خلافه القديم مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وصفاً المدير الفني للسماوي بـ "الثعبان".

قال توريه خلال ظهوره في قناة ZACK على يوتيوب:" أنا لا أرى رجلاً، أنا أرى ثعباناً".

كما كشف عن موقف حدث بينه وبين زوجته حول جوارديولا: " تصل بي حينها وقال: عليك العودة، الأمر مهم، فقالت لي زوجتي: هل ستستمع إلى هذا الكلام؟ لقد عاملك باحتقار، والآن يريدك أن تبقى؟ لنذهب إلى مانشستر".

وتابع حديثه:"لقد تجاهلني طوال الموسم، وحين تألقت في كأس العالم 2010 أرادني فجأة أن أعود، كانت زوجتي تقول دائماً عنه: إنه ليس رجلاً… إنه شرير".

ويعود الخلاف بين الثنائي إلى عام 2010، حين قرر جوارديولا مدرب برشلونة في ذلك الوقت الاستغناء عن توريه بعد تصعيد سيرجيو بوسكيتس من الفريق الرديف، معتبراً الأخير هو الخيار الأنسب في مركز الوسط الدفاعي داخل منظومته الشهيرة 4-3-3.

وخاض توريه 90 دقيقة فقط في تسع مباريات خلال موسمه الأخير في كامب نو، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ويقضي مسيرة استثنائية استمرت ثماني سنوات في ملعب الاتحاد.

وتجدد الصدام بينهما في 2016 عقب تعيين جوارديولا مديراً فنياً لسيتي، إذ عاد لتهميش توريه ليغادر النادي في مايو 2018.

وحقق توريه خلال مسيرته مع برشلونة ومانشستر سيتي 3 ألقاب بريميرليج، لقبي الليجا، لقب دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب محلية أخرى، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا أربع مرات متتالية من 2011 إلى 2014، وتوج بـ كأس الأمم الإفريقية 2015.