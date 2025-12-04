تشهد قائمة منتخب قطر المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 تواجد لاعبين من جنسيات متعددة، وهو ما أثار جدلاً بين الجماهير حول الاعتماد على لاعبين مجنسين في تشكيلة المنتخب.

المثير للجدل أن أكثر اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب القطري يحملون الجنسية المصرية، حيث يصل عددهم إلى 7 لاعبين، متقدمين بذلك على باقي الجنسيات المشاركة.

وتوزعت جنسيات لاعبي منتخب قطر المشاركين في البطولة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت على النحو التالي:

محمود أبو ندى: فلسطين

شهاب الليثي: مصر

أحمد علاء: مصر

أحمد فتحي: مصر

جاسم جابر: مصر

طارق سلمان: مصر

محمد خالد: مصر

يوسف أيمن: مصر

عاصم ماديبو: السودان

عبدالعزيز حاتم: السودان

همام الأمين: السودان

مشعل برشم: السودان

الهاشمي الحسين: السودان

أدميلسون جونيور: البرازيل

لوكاس مينديز: البرازيل

أكرم عفيف: اليمن

خالد علي: اليمن

سلطان البريك: قطر

أيوب محمد: قطر

عيسى لاي: السنغال

محمد مناعي: تونس

محمد مونتاري: غانا

محمد وعد: العراق

مجموعة منتخب قطر في كأس العرب

يقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب كل من تونس وسوريا وفلسطين، وقد خسر المباراة الأولى أمام منتخب فلسطين بنتيجة 1-0.

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

من المقرر أن يلتقي منتخب قطر في الجولة الثانية مع منتخب سوريا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.