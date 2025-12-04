مباريات الأمس
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

إعلان

7 مصريين.. جنسيات لاعبي منتخب قطر في كأس العرب 2025

كتب : محمد عبد الهادي

05:13 ص 04/12/2025
  عرض 23 صورة
  
    اكرم عفيف
  
    الهاشمي الحسين
  
    ايوب محمد
  
    جاسم جابر
  
    خالد علي
  
    سلطان البريك
  
    شهاب الليثي
  
    ادميلسون
  
    طارق سلمان
  
    عبدالعزيز حاتم
  
    عيسي لاي
  
    لوكاس مينديز برازيلي
  
    محمد المناعي
  
    احمد فتحي
  
    محمد خالد
  
    محمد مونتاري
  
    محمد وعد
  
    مشعل برشام
  
    همام الامين
  
    يوسف أيمن
  
    محمود ابو ندي
  
    عاصم ماديبو

تشهد قائمة منتخب قطر المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 تواجد لاعبين من جنسيات متعددة، وهو ما أثار جدلاً بين الجماهير حول الاعتماد على لاعبين مجنسين في تشكيلة المنتخب.

المثير للجدل أن أكثر اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب القطري يحملون الجنسية المصرية، حيث يصل عددهم إلى 7 لاعبين، متقدمين بذلك على باقي الجنسيات المشاركة.

وتوزعت جنسيات لاعبي منتخب قطر المشاركين في البطولة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت على النحو التالي:

محمود أبو ندى: فلسطين

شهاب الليثي: مصر

أحمد علاء: مصر

أحمد فتحي: مصر

جاسم جابر: مصر

طارق سلمان: مصر

محمد خالد: مصر

يوسف أيمن: مصر

عاصم ماديبو: السودان

عبدالعزيز حاتم: السودان

همام الأمين: السودان

مشعل برشم: السودان

الهاشمي الحسين: السودان

أدميلسون جونيور: البرازيل

لوكاس مينديز: البرازيل

أكرم عفيف: اليمن

خالد علي: اليمن

سلطان البريك: قطر

أيوب محمد: قطر

عيسى لاي: السنغال

محمد مناعي: تونس

محمد مونتاري: غانا

محمد وعد: العراق

مجموعة منتخب قطر في كأس العرب

يقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب كل من تونس وسوريا وفلسطين، وقد خسر المباراة الأولى أمام منتخب فلسطين بنتيجة 1-0.

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

من المقرر أن يلتقي منتخب قطر في الجولة الثانية مع منتخب سوريا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قطر قطر جنسيات منتخب قطر كأس العرب جنسيات لاعبو منتخب قطر

