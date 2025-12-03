منافس الجزائر.. منتخب يعلن استكمال كأس العرب من دون لاعبه

أعلن منتخب العراق، مغادرة لاعبه ماركو فرج، لمعسكر المنتخب ببطولة كأس العرب، بسبب اتفاقه مع أحد الأندية الأوروبية.

وقال المنتخب في بيان رسمي: "غادر بعثة المنتخب الوطني اللاعب ماركو فرج بعد اتفاقه الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية لتمثيلها في المرحلة المقبلة. ولأن بطولة كأس العرب 2025 خارج أيام الفيفا، ورفض النادي أن يستمر اللاعب مع المنتخب الوطني".

وأشار المنتخب إلى أن بسبب لوائح البطولة، التي ترفض إضافة أي لاعب قبل انطلاق المباراة الأولى بـ24 ساعة، إلا بتقرير طبي، سيكمل المنتخب كأس العرب بـ22 لاعبا.

ويلعب منتخب العراق أول مباراة له في البطولة، مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب، وتضم مجموعة العراق كل من الجزائر، البحرين، والسودان.

